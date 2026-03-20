Миллиард рублей нашелся на счетах бывшего председателя заксобрания российского региона

Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего председателя законодательного собрания Иркутской области Виктора Круглова, нажитое коррупционным путем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
20 марта удовлетворен в полном объеме иск об изъятии активов бывшего депутата и его родственников. У них конфисковали доли в уставных капиталах российских и иностранных компаний, ценные бумаги и средства на банковских счетах общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей.
В мае 2025 года этот же суд вернул государству активы крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ) — АО «Саянскхимпласт» стоимостью более 92 миллиардов рублей, владельцем которого был Круглов. Генпрокуратура установила, что в 1997 году он, став гендиректором завода, незаконно вывел предприятие из государственной собственности в свою пользу, пишет «Коммерсантъ».
Генпрокурор России Александр Гуцан заявлял, что в 2025 году у коррупционеров изъяли 2000 объектов недвижимости и других активов общей стоимостью 1,6 триллиона рублей. Конфискация имущества является действенным ответом на корыстолюбие, отметил генпрокурор.