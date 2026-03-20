Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:12, 20 марта 2026

Модный напиток из кофе, яиц и мочи ребенка привел к скандалу

Китайская кофейня стала продавать кофе с яйцами, сваренными в моче ребенка
Олег Парамонов
Кадр: 探索吧芋圓 / YouTube

Модный напиток из кофе, яиц и мочи ребенка, который продавала кофейня в китайском городе Дунъян, привел к скандалу. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Яйца, сваренные в моче мальчиков младше десяти лет, — традиционный деликатес Дунъяна. В городе верят, что он помогает избежать весенней сонливости, а летом спасает от солнечного удара. В 2008 году блюдо включили в список нематериального культурного наследия города.

В кофейне яйца варили в моче, а затем обжаривали и водружали на американо. Предполагалось, что посетители съедят яйцо отдельно или смешают его с напитком. Одна чашка стоила 28 юаней (340 рублей). По выходным продавалось более ста порций в день.

После того как история о необычном напитке распространилась в социальных сетях, кофейня убрала его из меню. «Можно ли гарантировать гигиеничность яиц, сваренных в детской моче?» — написал один из пользователей сети. «Я здешний житель, но никогда не пробовал такие яйца — слишком страшно», — признался другой.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, ресторан Bucks Coal Fired начал готовить пиццу с мясом игуан на фоне низких температур. В пищу идут только лапы и хвосты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина отреагировал на данные о предложении России США

    В Германии заявили о мощном ударе по Украине

    Назван повышающий риск смертельных заболеваний популярный продукт

    Темпы таяния снега в Москве оценили

    Два бойца пострадали при атаке БПЛА в российском регионе

    Стало известно о серьезном сокращении населения Украины

    Стало известно о занижении потерь ВСУ для экономии на компенсациях

    Российскую модель зрелого возраста без макияжа прозвали Памелой Андерсон в сети

    «Ростов» может отменить поездку на матч с «Пари НН»

    Стало известно о возможном решении ЕС по российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok