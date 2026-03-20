Модный напиток из кофе, яиц и мочи ребенка привел к скандалу

Китайская кофейня стала продавать кофе с яйцами, сваренными в моче ребенка

Модный напиток из кофе, яиц и мочи ребенка, который продавала кофейня в китайском городе Дунъян, привел к скандалу. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Яйца, сваренные в моче мальчиков младше десяти лет, — традиционный деликатес Дунъяна. В городе верят, что он помогает избежать весенней сонливости, а летом спасает от солнечного удара. В 2008 году блюдо включили в список нематериального культурного наследия города.

В кофейне яйца варили в моче, а затем обжаривали и водружали на американо. Предполагалось, что посетители съедят яйцо отдельно или смешают его с напитком. Одна чашка стоила 28 юаней (340 рублей). По выходным продавалось более ста порций в день.

После того как история о необычном напитке распространилась в социальных сетях, кофейня убрала его из меню. «Можно ли гарантировать гигиеничность яиц, сваренных в детской моче?» — написал один из пользователей сети. «Я здешний житель, но никогда не пробовал такие яйца — слишком страшно», — признался другой.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, ресторан Bucks Coal Fired начал готовить пиццу с мясом игуан на фоне низких температур. В пищу идут только лапы и хвосты.