Мощный пожар на рынке в Подмосковье попал на видео

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 20 марта 2026Россия

Мощный пожар на строительном рынке в Солнечногорске сняли на видео
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
В подмосковном Солнечногорске мощный пожар на строительном рынке попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

Отмечается, что площадь возгорания достигла 1800 квадратных метров. На место уже прибыли спасатели, к ликвидации огня привлекли 42 человека и 15 единиц техники.

Информации о причинах возникновения возгорания, а также пострадавших, на данный момент нет.

Ранее в центре Москвы рядом со зданием Госдумы начался пожар, очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно густой дым, который поднимается с крыши здания и распространяется по улице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok