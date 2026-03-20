Мощный пожар на рынке в Подмосковье попал на видео

Мощный пожар на строительном рынке в Солнечногорске сняли на видео

В подмосковном Солнечногорске мощный пожар на строительном рынке попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

Отмечается, что площадь возгорания достигла 1800 квадратных метров. На место уже прибыли спасатели, к ликвидации огня привлекли 42 человека и 15 единиц техники.

Информации о причинах возникновения возгорания, а также пострадавших, на данный момент нет.

Ранее в центре Москвы рядом со зданием Госдумы начался пожар, очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно густой дым, который поднимается с крыши здания и распространяется по улице.