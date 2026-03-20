На подлете к Москве сбили больше 20 дронов ВСУ

18:34, 20 марта 2026Россия

На подлете к Москве сбили 21 дрон ВСУ
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На подлете к Москве сбили больше 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен 21 БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

В этот же день ВСУ атаковали город Истру в Московской области. Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева призвала граждан соблюдать меры безопасности и быть бдительными.

До этого стало известно, что в ночь на 17 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 39 беспилотников украинских войск, летевших к Москве.

