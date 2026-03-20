На российской трассе столкнулись 25 автомобилей

На трассе в Приморском крае столкнулись 25 автомобилей, пострадал один человек

На федеральной трассе А-370 Хабаровск — Владивосток в Приморском крае столкнулись 25 автомобилей. В массовой аварии пострадал один человек, передает РИА Новости.

В подведомственном Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» сообщили, что движение по направлению из Владивостока открыто, но затруднено.

В МЧС добавили, что для водителей и пассажиров на месте происшествия открыли подвижный пункт обогрева.

По факту аварии прокуратура начала проведение проверки.

Ранее сообщалось, что в Москве в массовом ДТП, где столкнулись четыре машины, пострадали два человека — ребенок и взрослый.