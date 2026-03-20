На российской трассе столкнулись 25 автомобилей

На федеральной трассе А-370 Хабаровск — Владивосток в Приморском крае столкнулись 25 автомобилей. В массовой аварии пострадал один человек, передает РИА Новости.
В подведомственном Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» сообщили, что движение по направлению из Владивостока открыто, но затруднено.
В МЧС добавили, что для водителей и пассажиров на месте происшествия открыли подвижный пункт обогрева.
По факту аварии прокуратура начала проведение проверки.
