08:35, 20 марта 2026Авто

На российской трассе столкнулись 25 автомобилей

На трассе в Приморском крае столкнулись 25 автомобилей, пострадал один человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На федеральной трассе А-370 ХабаровскВладивосток в Приморском крае столкнулись 25 автомобилей. В массовой аварии пострадал один человек, передает РИА Новости.

В подведомственном Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» сообщили, что движение по направлению из Владивостока открыто, но затруднено.

В МЧС добавили, что для водителей и пассажиров на месте происшествия открыли подвижный пункт обогрева.

По факту аварии прокуратура начала проведение проверки.

Ранее сообщалось, что в Москве в массовом ДТП, где столкнулись четыре машины, пострадали два человека — ребенок и взрослый.

    Последние новости

    «Если дело дойдет до крайностей». Иран сочли способным стереть с лица Земли две страны и обрушить мировую экономику

    ФСБ предотвратила теракт против российского чиновника

    В России заметили угрозу рецессии

    Дмитриев призвал ЕС признать ошибки и сменить руководство

    В Крыму обратились к президенту Турции после высказанной позиции по полуострову

    Макаревичу пришлось прятаться под лестницей из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Россиянин лишился 3 миллионов рублей из-за пенальти на 90-й минуте в матче Лиги чемпионов

    Комик с неизлечимой формой рака расправился с тестем и попытался застрелить жену

    Израиль ударил по Сирии

    Зеленский подставил Мерца на саммите лидеров ЕС

    Все новости
