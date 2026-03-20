На Западе рассказали о встревоживших премьера Японии словах Трампа

BZ: Трамп встревожил премьера Японии Такаити словами про Перл-Харбор

Сравнение президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом операции в Иране с внезапной атакой на Перл-Харбор встревожило премьер-министра Японии Санаэ Такаити во время встречи в Белом доме. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

«Дональд Трамп вызвал раздражение своим замечанием. (...) Такаити отреагировала заметно напряженно, выпрямившись в кресле и с тревогой глядя на свою делегацию», — говорится в статье.

Уточняется, что официальной реакции из Токио пока не последовало.

Ранее журналисты задали Трампу вопрос о том, почему США не проинформировали своих союзников о готовящейся операции против Ирана перед ее началом. «Мы никому об этом не рассказывали, потому что хотели устроить сюрприз. А кто лучше Японии знает, что такое сюрприз? Почему вы не предупредили меня о Перл-Харборе?» — ответил американский лидер.