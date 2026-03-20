Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:19, 20 марта 2026

На Западе выразили недоумение из-за реакции Трампа на атаки Ирана

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп удивился разрушительным атакам Ирана, хотя его предупреждали о подобной возможности. Об этом рассказал британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Аналитик выразил недоумение относительно реакции американского лидера на контрудары Тегерана.

«Трамп сказал, что его крайне удивили атаки Ирана на американские базы в арабских государствах Персидского залива. (...) Это на самом деле его удивило? (...) Ведь мы об этом предупреждали еще в начале двенадцатидневной войны в июне 2025 года», — высказался Крук.

Ранее разведка и директор Объединенного штаба США предупреждали американскую администрацию, что операция в Иране обречена на неудачу. Издание Steigan утверждает, что Белый дом пренебрег предостережениями высших должностных лиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok