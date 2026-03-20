На Западе выразили недоумение из-за реакции Трампа на атаки Ирана

Аналитик Крук выразил недоумение из-за реакции Трампа на атаки Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп удивился разрушительным атакам Ирана, хотя его предупреждали о подобной возможности. Об этом рассказал британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Аналитик выразил недоумение относительно реакции американского лидера на контрудары Тегерана.

«Трамп сказал, что его крайне удивили атаки Ирана на американские базы в арабских государствах Персидского залива. (...) Это на самом деле его удивило? (...) Ведь мы об этом предупреждали еще в начале двенадцатидневной войны в июне 2025 года», — высказался Крук.

Ранее разведка и директор Объединенного штаба США предупреждали американскую администрацию, что операция в Иране обречена на неудачу. Издание Steigan утверждает, что Белый дом пренебрег предостережениями высших должностных лиц.