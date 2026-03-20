В России призвали наградить в одиночку уничтожившего группу штурмовиков ВСУ рядового

Депутат Колесник призвал наградить рядового, в одиночку уничтожившего группу ВСУ

Одному работать против штурмовой группы сложно, и не важно, сколько в ней было человек, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он призвал наградить российского бойца, уничтожившего военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны сообщили, что российский рядовой Дмитрий Бобров в одиночку ликвидировал вражескую группу штурмовиков. Он определил их маршрут и скрытно переместился на него, а при приближении врага подготовил гранаты и неожиданно атаковал вражеских солдат.

«Поступил по-суворовски. В любом случае надо наступать. Воевал, как нас учил Александр Васильевич Суворов, — не числом, а умением, поэтому сумел очень четко уничтожить штурмовую группу. Это говорит о растущем мастерстве наших воинов и о хорошей подготовке. Предварительно на полигонах готовятся, тут же анализируют новые тактические приемы, которые происходят на поле боя. Я считаю, что такой боец достоин награды, высокой причем», — прокомментировал депутат.

До этого стало известно, что российские войска за одну атаку уничтожили два взвода ВСУ в тылу. Это произошло на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

