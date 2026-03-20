Экономика
22:27, 20 марта 2026

Названа причина долгой продажи особняков Сигала и Лепса в Подмосковье

РИА Новости: Сигал и Лепс долго не могут продать дома из-за цены и архитектуры
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Особняки американского актера Стивена Сигала и российского певца Григория Лепса в Подмосковье медленно продаются по причине высокой цены и нестандартной архитектуры. Соответствующие причины назвали риелторы, опрошенные агентством РИА Новости.

Особняк Сигала на Рублевке выставили на продажу в январе за 700 миллионов рублей. Через месяц стало известно о том, что Лепс решил сделать скидку на лот, состоящий из дома, участка в 40 соток и гостевого дома на Новорижском шоссе. Артист стал просить за него 550 миллионов рублей вместо изначальных 1,5 миллиарда. Между тем сократился и размер предложения — теперь в него входят лишь основной дом и 20 соток земли.

Специалист Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) Диана Достовалова убеждена, что покупатель на особняк Лепса до сих пор не нашелся из-за того, что постройка индивидуализированная и нестандартная. Между тем, отметила она, сезон только стартовал и в дальнейшем рынок будет активизироваться.

Помимо этого, риелторы обратили внимание на высокую даже по меркам элитного загородного жилья стоимость объектов. По словам главы отдела загородной недвижимости Kalinka Ecosystem Олеси Евсеевой, лоты с ценником от полумиллиарда рублей в среднем продаются за полгода. Вместе с тем, уточнила Достовалова, поскольку цены на дома выставлены в рублях, а доллар сейчас растет, маловероятно, что владельцы согласятся снизить стоимость.

Ранее певица Анна Калашникова пожаловалась, что долго не может продать квартиру в Дубае.

