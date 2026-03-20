23:37, 20 марта 2026

В ВСУ назвали причины отказа от подготовки солдат за рубежом

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сокращать обучение своих солдат за рубежом после участившихся случаев дезертирства. Об этом пишет украинский Telegram-канал «Новости.live» со ссылкой на заявление заместителя руководителя Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Евгения Межевикина во время брифинга.

Кроме того, по словам Межевикина, сокращение зарубежных учений идет и в целях более быстрого адаптирования к реалиям фронта, а также чтобы не тратилось время на логистику.

Еще одной причиной стали и ограничения законодательства в странах-партнерах и их «непонимание отдельных боевых процессов».

Межевикин отдельно отметил роль Великобритании, которая одна из первых предложила перенести подготовку на территорию самой Украины и сконцентрировать все ресурсы.

Ранее главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о переменах на фронте со стороны ВС России.

