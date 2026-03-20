20:05, 20 марта 2026

Названо преимущество Т-72Б3 перед иностранными танками

Танкист Добрый: Т-72Б3 превосходит иностранные танки за счет простоты
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Российские танки Т-72Б3 превосходят иностранные аналоги за счет надежной и простой конструкции. Преимущества машины назвал наводчик Т-72Б3 седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России с позывным Добрый, сообщило ТАСС.

«По сравнению с теми же иностранными аналогами в разы превосходит. Все намного проще устроено», — сказал танкист.

Он добавил, что модернизированный танк обеспечивает высокую точность стрельбы.

Т-72Б3 получил многоканальный прицел «Сосна-У» с тепловизором и современную радиостанцию. Машины оснащают дизельным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил и динамической защитой «Реликт». Защищенность танков от беспилотников обеспечивают дополнительные конструкции, прикрывающие верхнюю полусферу.

Ранее в марте госкорпорация «Ростех» сообщила, что Т-72 обладают большим потенциалом для модернизации. Конструкторы адаптируют танки к современным условиям.

