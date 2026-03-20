Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:45, 20 марта 2026

Названы четыре тихих провокатора возвращения аритмии после лечения

Врач Баймуканов: Лишний вес и плохой сон станут причиной аритмии после лечения
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman023_photography / Shutterstock / Fotodom  

Кардиолог, кандидат медицинских наук Азамат Баймуканов назвал четыре неочевидные причины возвращения аритмии после успешного лечения. О тихих провокаторах сбоев сердечного ритма он поговорил с «Лентой.ру».

Кардиолог со ссылкой на опыт работы заявил, что чаще всего вылеченная аритмия может вернуться из-за того, что человек не контролирует артериальное давление, имеет лишний вес, регулярно употребляет алкоголь «по чуть-чуть» и плохо спит (особенно если у него есть апноэ сна). «Иногда пациент идеально принимает лекарства, но не спит и живет в хроническом стрессе, и тогда пролеченная аритмия все равно возвращается», — подчеркнул Баймуканов.

Также, продолжил врач, обязательно надо учитывать факторы риска. По его словам, под особо тщательным присмотром должны находиться люди, у которых есть сразу несколько серьезных заболеваний, например, сахарный диабет второго типа и фибрилляция предсердий.

Специалист отметил, что немаловажную роль играет и тактика лечения аритмии. «Лекарственная терапия антиаритмическими препаратами — это база. Однако существуют научные данные о том, что такая терапия эффективна лишь в 50 процентах случаев и только в первый год лечения. Со временем эффективность медикаментозного метода снижается», — пояснил Баймуканов.

Ранее кардиолог Наталья Соловьева рассказала, как улучшить здоровье сердца с помощью питания. Для этого она предложила добавить в рацион овощи и зелень.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok