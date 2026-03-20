11:35, 20 марта 2026

Один из крупных запасов нефти стал быстро таять

Кирилл Луцюк

Фото: Antranik Tavitian / Reuters

Мировой рынок нефти скоро лишится одного из важнейших буферов, которые спасали его от слишком сильного взлета цен. Об этом предупредило Bloomberg.

Речь идет о запасах нефти, которая хранится в море, на танкерах. Оказалось, что этот резерв стал стремительно истощаться, так как покупатели активно скупают этот энергоноситель в условиях, когда поставки из Персидского залива остаются почти заблокированными. Издание подчеркивает, что морские запасы нефти могут уменьшиться еще быстрее, если США отменят санкции на поставки иранской нефти.

Запасы сырой нефти и конденсата в плавучих хранилищах с начала ближневосточного конфликта сокращались на 1,8 миллиона баррелей в день, что стало одним из самых высоких темпов за последние годы. По данным аналитической компании Vortexa, в настоящее время они составляют около 78 миллионов баррелей.

Резкий рост этого резерва начался в конце прошлого года. Тогда из-за давления США на Индию, от которой требовали отказаться от импорта российской нефти, в море скопилось больше 140 миллионов баррелей нефти.

Обращение к этим резервам позволило смягчить проблемы с поставками нефти, которые начались из-за перекрытия Ормузского пролива. Международное энергетическое агентство назвало случившееся крупнейшим в истории перебоем. Однако по мере исчерпания морских запасов рост цен на нефть может снова ускориться, если Ормузский пролив не разблокируют.

По прогнозам, дефицит сжиженного природного газа ударит по мировому энергетическому рынку гораздо больнее, чем перебои с поставками нефти.

