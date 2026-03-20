Орбан обвинил Украину в терроризме

Орбан: Нападения Киева на «Турецкий поток» являются террористическими действиями

Взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и нападения на «Турецкий поток» являются террористическими действиями со стороны Киева, к этому следует относиться серьезно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает ТАСС.

«Венгрия должна постоянно проводить операции по наблюдению и сдерживанию, чтобы украинцы поняли, что у них нет никаких шансов взорвать газопровод, а если они его взорвут, то мы объявим это государственным терроризмом и обратимся к международному сообществу», — сказал политик.

Орбан напомнил, что Украина уже заблокировала поставки нефти в Венгрию. «Осталось только одно — полностью отрезать нас от энергоснабжения», — добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ сообщил, что располагает данными о подготовке возможного подрыва двух крупных российских газопроводов — «Турецкого потока» и «Голубого потока».