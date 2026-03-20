Отец погибшего в конфликте с Ираном военного США поймал на лжи шефа Пентагона

Отец погибшего в Ираке военного США опроверг слова Хегсета о конфликте в Иране

Отец американского военного Тайлера Симмонса, погибшего при крушении самолета-заправщика в Ираке, поймал на лжи шефа Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщает NBC News.

В среду, 18 марта, министр войны США провел встречу с семьями шести военнослужащих, погибших в ходе конфликта в Иране. На брифинге для прессы на следующее утро он заявил, что семьи погибших выразили ему свою поддержку и якобы призывали администрацию США довести операцию до конца.

«Я не могу говорить за другие семьи. Когда он говорил со мной, мы об этом не говорили», — возразил Чарльз Симмонс. Он уточнил, что в разговоре обсуждал только службу своего сына, а не необходимость продолжения войны.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что в ближайшие дни на Ближний Восток прибудут 2,5 тысячи морпехов США. По словам собеседника портала, Корпус морской пехоты США мог бы использоваться в операциях в отношении иранского острова Харк.