14:56, 20 марта 2026

США направят тысячи военных на Ближний Восток

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Carter / Getty Images

В ближайшие дни на Ближний Восток прибудут 2,5 тысячи морпехов США. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседника портала, Корпус морской пехоты США мог бы использоваться в операциях в отношении иранского острова Харк.

«Помимо экспедиционного корпуса морской пехоты численностью 2500 человек, который прибудет в ближайшие дни, в регион также направляются еще два подразделения аналогичного размера», — говорится в материале.

Уточняется, что Белый дом и Пентагон обсуждают дальнейшие подкрепления, но решение еще не принято. При этом один из источников предупредил, что у морских пехотинцев есть множество потенциальных операций за пределами острова Харк, например, эвакуация персонала из посольств в регионе в случае необходимости.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план по захвату или блокаде иранского острова Харк, чтобы заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив. Отмечается, что подобная операция может быть начата только после того, как американские вооруженные силы еще больше ослабят военный потенциал Ирана в районе пролива.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

