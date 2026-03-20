Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

Минобороны России сообщило о шести групповых ударах по объектам Украины

За неделю с 14 по 20 марта Российская армия в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесла один массированный и шесть групповых ударов по объектам Украины. Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, удары нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ), местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований.

Кроме того, за неделю российскими войсками взяты под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО: Каленики, Федоровка Вторая, Павловка и Александровка Донецкой народной республики, а также Сопычь Сумской области.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.