12:19, 20 марта 2026МирЭксклюзив

Перспективы наземной операции США в Иране оценили

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Sobhani / Reuters

Проведение США полноценной наземной операции на территории Ирана маловероятно, тем не менее американские военные могут высадиться на островах и попытаться разблокировать Ормузский пролив, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«На данный момент известно, что США перебросили на Ближний Восток корпус морской пехоты из 2-2,5 тысячи пехотинцев. Потом сообщалось, что дополнительно хотят отправить еще столько же. То есть, в районе будет находиться порядка пяти тысяч человек», — сказал Матвийчук.

Тем не менее военную операцию на побережье Ирана полковник счел маловероятной — оно хорошо обстреливается, создать районы выгрузки людей, техники будет крайне сложно, а подобные попытки неизбежно будут сопряжены с большими потерями личного состава.

«Возможна высадка на острова, на берег, где идет контроль Ормузского пролива. Такой формат возможен. Но я все равно отношусь скептически к успеху подобного мероприятия — иранцы смогли перехватить воздушную инициативу», — считает военный эксперт.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных чиновников США сообщила, что американские военные активизировали усилия по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, который с начала марта блокируют иранские силы.

