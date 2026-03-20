Пиво в России резко подорожало

«Ведомости»: Рост цен на пиво в России в три раза обогнал официальную инфляцию

По итогам первых двух месяцев 2026 года средняя стоимость литра пива в России достигла 177,6 рубля, что на 15 процентов выше, чем годом ранее, и почти в три раза превышает официальную инфляцию. Об этом со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак») пишут «Ведомости».

«Росстат» сообщает о том же уровне роста цен на пиво, однако среднюю цену литра оценивает в 208,3 рубля. По его данным, за весь 2025 год оно подорожало на 16 процентов.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев рассказал, что стоимость стандартной банки пива объемом 0,5 литра, произведенной в России, до последнего времени находилась в районе 79-99 рублей. Компании старались не превышать отметку в 100 рублей, но с начала 2026 года этот рубеж пал, и цены пошли вверх.

Эксперты объясняют взлет цен повышением акцизов. С января они выросли на 10 процентов — с 30 до 33 рублей за литр. Также влияние оказывает десятипроцентный рост налога на добавленную стоимость (НДС), с 20 до 22 процентов, и тот факт, что части поставщиков, ранее работавших по упрощенной системе налогообложения, пришлось с 2026 года платить полный НДС.

Первый зампред совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский добавил, что алюминий, из которого производятся банки, за шесть месяцев подорожал на бирже на 30 процентов. Тем не менее он не ожидает продолжения стремительного роста цен, если в дело не вмешаются новые факторы.

Независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин отметил, что на фоне роста цен производство пива в России падает. В январе-феврале выпуск сократился на 5,1 процента в годовом выражении, до 104,4 миллиона декалитров. Если учитывать и пивные напитки, то производство снизилось на 6,1 процента.

