По делу о расчлененном российском подростке задержали предполагаемую подстрекательницу

В Петербурге задержали предполагаемую подстрекательницу к убийству подростка

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнюю девушку за подстрекательство к расправе над сверстником, чье тело нашли станции Кондакопшино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 16 марта задержанная вместе с 16-летним подростком под надуманным предлогом позвала жертву на встречу. Там юноши встретились и между ними произошел конфликт, во время которого младший нанес оппоненту ножевые ранения. После он попытался скрыть тело, расчленив его.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для девушки. Юношу поместили под стражу.

Ранее он заявил, что на преступление его подтолкнула девушка — она встречалась с потерпевшим и хотела ему отомстить. По ее словам, тот плохо с ней обращался и даже изнасиловал.

