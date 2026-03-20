Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:05, 20 марта 2026

Подозрительных банковских операций в России стало меньше

Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2025 году объем подозрительных банковских операций в стране снизился. Об этом сообщает Центральный банк (ЦБ) России.

По итогам года подозрительных операций стало меньше на 19 процентов, всего 72,6 миллиарда рублей, отметили в годовом отчете регулятора.

«В целом объемы подозрительных операций за 2025 год по сравнению с 2024 годом снизились на 19 процентов (с 90 до 72,6 миллиарда рублей)», — пояснили в ЦБ.

В регуляторе отметили, что особое внимание в течение года уделяли противодействию использованию наличных денег в подозрительных схемах, направленных на обслуживание теневого бизнеса. В целях усиления кредитными организациями контроля за операциями с наличными денежными средствами ЦБ рекомендовал делать акцент на работе с клиентами, которые вносят на счета большие объемы наличных, и обращать внимание на источник происхождения этих денег.

«На фоне снижения объемов подозрительных дропперских и эквайринговых операций появлялись альтернативные схемы расчетов — например, использование платежных карт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также теневой бизнес более активно использовал платежи по QR-коду СБП, которые проводятся по счетам технических компаний», — отметили в ЦБ.

С 5 июля 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому им грозит до шести лет лишения свободы со штрафом или ограничением свободы. При этом человек, впервые совершивший такое преступление, освобождается от уголовной ответственности в случае, если сам активно способствует его раскрытию и расследованию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Чак Норрис. Он был символом крутизны и легендой поп-культуры

    Трамп заявил о возможности завершения конфликта с Ираном «прямо сейчас»

    Отдыхавшего на Бали туриста задержали за прогулку в День тишины

    В России собрались окончательно подвести черту под высокой инфляцией

    Выпуск боеприпасов в России увеличили в 22 раза

    Россиянам раскрыли секрет весеннего равноденствия

    Подозрительных банковских операций в России стало меньше

    «Спартак» оштрафовали по итогам матча с «Зенитом»

    В России отреагировали на обвинения Орбана в адрес Украины

    Трамп объяснил отказ НАТО помочь США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok