Подозрительных банковских операций в России стало меньше

ЦБ: Объем подозрительных банковских операций снизился на 19 процентов

В 2025 году объем подозрительных банковских операций в стране снизился. Об этом сообщает Центральный банк (ЦБ) России.

По итогам года подозрительных операций стало меньше на 19 процентов, всего 72,6 миллиарда рублей, отметили в годовом отчете регулятора.

«В целом объемы подозрительных операций за 2025 год по сравнению с 2024 годом снизились на 19 процентов (с 90 до 72,6 миллиарда рублей)», — пояснили в ЦБ.

В регуляторе отметили, что особое внимание в течение года уделяли противодействию использованию наличных денег в подозрительных схемах, направленных на обслуживание теневого бизнеса. В целях усиления кредитными организациями контроля за операциями с наличными денежными средствами ЦБ рекомендовал делать акцент на работе с клиентами, которые вносят на счета большие объемы наличных, и обращать внимание на источник происхождения этих денег.

«На фоне снижения объемов подозрительных дропперских и эквайринговых операций появлялись альтернативные схемы расчетов — например, использование платежных карт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также теневой бизнес более активно использовал платежи по QR-коду СБП, которые проводятся по счетам технических компаний», — отметили в ЦБ.

С 5 июля 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому им грозит до шести лет лишения свободы со штрафом или ограничением свободы. При этом человек, впервые совершивший такое преступление, освобождается от уголовной ответственности в случае, если сам активно способствует его раскрытию и расследованию.