Юноша напал на женщину с ножом, попытался сбежать и закатил истерику в аэропорту

Обвиняемого в вооруженном нападении юношу задержали в аэропорту Нью-Йорка

Обвиняемый в вооруженном нападении на женщину юноша попытался сбежать из США, закатил истерику в аэропорту и попался. Об этом сообщило издание The New York Post.

16 марта 18-летний Луис Эммануэль Валенсия Понсе напал с ножом на мать троих детей Лизетт Рамалес на автобусной остановке в Нью-Йорке. Чтобы скрыться от преследования, он попытался улететь в Перу. Однако молодой человек привлек внимание сотрудников транспортной безопасности из-за скандала — работники авиагавани отказывались пускать его на борт без посадочного талона.

Понсе задержали, но вместо тюрьмы его отправили в больницу для психиатрического наблюдения. Полиция считает, что он находился в невменяемом состоянии. «Что странно — он ничего не сказал. Он не взял мои вещи — ничего», — рассказала офицерам пострадавшая от двух ударов ножом 29-летняя Рамалес.

На данный момент жертва нападения остается в больнице. Расследование происшествия продолжается. По предварительным данным, преступник употреблял наркотики.

