04:07, 20 марта 2026Мир

Подсчитано число ударов США и Израиля по Ирану

WSJ: США и Израиль нанесли более 16 тысяч ударов по Ирану
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: European Union / Copernicus Sentin

Американские и израильские военные силы нанесли в общей сложности более 16 тысяч ударов по территории Исламской Республики с начала провозглашенной совместной военной операции. Об этом рассказали журналисты The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на данные Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США и Армии обороны Израиля.

Уточняется, что военные Соединенных Штатов уничтожили не менее 7,8 тысячи целей. Посредством их ударов повреждены или поражены оказались более 120 иранских кораблей. Между тем, Израиль нанес около 8,5 тысячи ударов, подсчитали эксперты.

Помимо прочего, еврейское государство уничтожило еще около 2 тысяч целей на ливанских территориях.

Ранее китайские аналитики высказали мнение о том, что цель США по полному уничтожению иранского потенциала является нереалистичной. По их мнению, Тегеран держит преимущество в вопросе использования дронов, нежели противники.

