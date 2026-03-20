Похудевшая на 60 килограммов модель показала фигуру

Похудевшая на 60 килограммов модель Ди показала свисающую кожу и растяжки

Модель и блогерша Ди (фамилия неизвестна) из Сочи похудела на 60 килограммов и показала фигуру. Ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом diidikaya предстала перед камерой в бежевом облегающем боди и черных лосинах. Затем она приподняла верхнюю часть одежды и продемонстрировала живот со свисающей кожей и многочисленными растяжками.

В блоге россиянка рассказала, что решилась на операцию, в результате которой она стала есть меньшими порциями и смогла сбросить десятки килограммов. Однако теперь блогерша, достигнув веса в 49 килограммов, столкнулась с эстетическими проблемами. При этом она призналась, что к лету также планирует убрать дефекты хирургическим путем. «Жаль, я не миллионер», — посетовала она.

Ранее в марте расставшийся с возлюбленной рэпер Navai сбросил 20 килограммов. Популярный российский рэпер азербайджанского происхождения поделился кадром, на котором позировал на улице в полный рост.