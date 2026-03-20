14:28, 20 марта 2026Россия

Поклонская поздравила россиян с праздником пробуждения воды

Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Остара
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Радведа (ранее — Наталья) Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Остара. Посвященный этому пост она опубликовала в Telegram.

Поклонская пояснила, что Остара символизирует пробуждение стихии воды и обновление жизни. «В дни весеннего равноденствия — с 20 по 23 марта — в древности считалось, что начинается новый год. Именно в это время формируется и закладывается все то, что проявится в будущем», — написала она.

По ее словам, в эти дни те, кто «обладал духовной смелостью» освобождался от всего ненужного. Именно поэтому возникла традиция сжигать чучело, что символизирует прощание со старым и очищение пространства для нового. «В эти дни чествовали богинь разных пантеонов: Фрейю, Афродиту, Деметру, Астарту, Иштар, Хатор, Кали, Лели, Стара (Эостре) — как воплощение силы жизни, любви и плодородия», — рассказала экс-прокурор Крыма.

Остара — это древнегерманское божество, которое связывают с приходом весны и пробуждением природы. Некоторые исследователи считают ее общеевропейской богиней рассвета.

Ранее отрекшаяся от православия Поклонская объяснила, что ее новое имя означает «утренняя заря» или «звезда». По ее словам, у имени много версий происхождения, но во всех культурах оно означает «что-то такое красивое».

    Последние новости

    Скончался почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины

    В российском городе мать и бабушка ребенка избили врача-педиатра и взяли его в заложники

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    Назван срок задержки кредита для Украины Венгрией

    Банк России высказался о связи решений по ставке с возможными бюджетными изменениями

    Россиянам рассказали об оптимальном режиме дня после равноденствия

    Зеленский заявил об одном военном запросе от США

    По американскому F-35 в Иране ударила ракета с внедорожника

    Поклонская поздравила россиян с праздником пробуждения воды

    Трое полицейских попали под следствие за задержание с превышением полномочий

    Все новости
