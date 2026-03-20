Россия нарастила до максимума закупки китайского картофеля

РИА Новости: Экспорт китайского картофеля в Россию достиг максимума с августа

По итогам февраля 2026 года суммарная стоимость экспорта китайского картофеля в Россию достигла максимума с августа 2025-го и вплотную подобралась к отметке два миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главное таможенного управления (ГТУ) КНР.

За последний зимний месяц поставщики из азиатской страны отправили в Россию картофеля на общую сумму 1,97 миллиона долларов. Отгрузки растут четвертый месяц подряд, в феврале показатель вырос на 1,5 процента в сравнении с январским показателем.

Подобная динамика закрепила за Россией статус одного из крупнейших покупателей китайского картофеля. В конце зимы она уступила по объемам импорта только Киргизии с результатом 2,6 миллиона долларов. Топ-3 замкнула Малайзия, закупившая картофеля из КНР на сумму 1,6 миллиона долларов.

По итогам 2024 года картофель стал самым подорожавшим в России продуктом питания. Его стоимость в магазинах тогда увеличилась в среднем на 92 процента. Эксперты объясняли стремительное удорожание картофеля в том числе снижением посевных площадей, низким урожаем 2023 года и неблагоприятными погодными условиями.

В 2025-м ситуация стабилизировалась. По данным Росстата, урожай картофеля за прошлый год увеличился на 9,3 процента и достиг 19,5 миллиона тонн. В настоящее время средняя стоимость этого продукта на внутреннем рынке составляет 52,1 рубля за килограмм.