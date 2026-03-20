11:38, 20 марта 2026

Россия нарастила до максимума закупки китайского картофеля

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

По итогам февраля 2026 года суммарная стоимость экспорта китайского картофеля в Россию достигла максимума с августа 2025-го и вплотную подобралась к отметке два миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главное таможенного управления (ГТУ) КНР.

За последний зимний месяц поставщики из азиатской страны отправили в Россию картофеля на общую сумму 1,97 миллиона долларов. Отгрузки растут четвертый месяц подряд, в феврале показатель вырос на 1,5 процента в сравнении с январским показателем.

Подобная динамика закрепила за Россией статус одного из крупнейших покупателей китайского картофеля. В конце зимы она уступила по объемам импорта только Киргизии с результатом 2,6 миллиона долларов. Топ-3 замкнула Малайзия, закупившая картофеля из КНР на сумму 1,6 миллиона долларов.

По итогам 2024 года картофель стал самым подорожавшим в России продуктом питания. Его стоимость в магазинах тогда увеличилась в среднем на 92 процента. Эксперты объясняли стремительное удорожание картофеля в том числе снижением посевных площадей, низким урожаем 2023 года и неблагоприятными погодными условиями.

В 2025-м ситуация стабилизировалась. По данным Росстата, урожай картофеля за прошлый год увеличился на 9,3 процента и достиг 19,5 миллиона тонн. В настоящее время средняя стоимость этого продукта на внутреннем рынке составляет 52,1 рубля за килограмм.

    Последние новости

    «Не сдержал своего слова». На премьера Венгрии обрушились с резкой критикой после его решения по Украине. Что он сделал?

    Волочкова рассказала о поддержке от уехавшей из России Пугачевой

    В Госдуме объяснили законопроект о защите россиян за границей с помощью армии

    В Crimson Desert заметили толстых котов

    Голикова предупредила об угрозе эпидемии

    Российский турист описал День тишины на Бали словами «ели с телефонными фонариками»

    В России резко подешевели новые отечественные электромобили

    Умерла жена Олега Басилашвили

    Немецкий дипломат сбил курьера в российском городе и скрылся с места ДТП

    Женщина узнала пароль от криптокошелька мужа и похитила биткоины на 15 миллиардов рублей

    Все новости
