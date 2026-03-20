Названа средняя стоимость картофеля в России

РИА Новости: Килограмм картофеля в России стоит в среднем 52,1 рубля

В настоящее время средняя розничная стоимость картофеля в России составляет 52,1 рубля за килограмм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

По этому показателю Россия вошла в тройку стран «Большой двадцати» (G20) с самым доступным картофелем. В рейтинге ее опередили только Турция, где килограмм картофеля стоит в среднем 45,9 рубля, и Индия с результатом 30,3 рубля. В топ-5 также вошли Китай (59,8 рубля) и Бразилия (95 рублей).

При этом еще в позапрошлом году цены на картофель в России были гораздо выше нынешнего уровня. Так, по итогам 2024-го этот продукт питания оказался самым подорожавшим на внутреннем рынке, розничные цены на него тогда выросли в среднем на 92 процента.

Эксперты объясняли подобную динамику в том числе низкой урожайностью, сокращением посевных площадей и неблагоприятными погодными условиями. Нынешнюю стабилизацию цен директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков связал с цикличностью предложения. В урожайные годы, пояснил он, возникает перепроизводство. Этот фактор оказывает давление на цены и удерживает их на относительно низком уровне. В прошлом году, согласно данным Росстата, урожай картофеля в России увеличился на 9,3 процента и достиг 19,5 миллиона тонн.