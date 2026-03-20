Постоянный пересмотр знакомых фильмов связали с тяжелыми переживаниями в жизни

VK Видео: Повторный пересмотр фильмов — это попытка справиться с переживаниями

Постоянный пересмотр одних и тех же фильмов, сериалов или видеороликов может быть связан, помимо прочего, с попыткой справиться с тяжелыми переживаниями в жизни. Такие выводы были сделаны по результатам исследования, проведенного платформой VK Видео.

Так, выяснилось, что у большинства пользователей есть привычка пересматривать одни и те же видео: 70 процентов респондентов возвращаются к фильмам и сериалам, 51 процент — к коротким роликам. Причины при этом у всех разные: от желания отдохнуть после работы до потребности справиться с личными переживаниями.

Также выяснилось, что чаще других к привычным сюжетам возвращаются молодые люди до 24 лет (79 процентов), реже всего — пользователи старше 45 лет (52 процента). В 54 процентах случаев респонденты пересматривают фильмы и сериалы после работы: знакомый контент позволяет отдохнуть и отвлечься. Чаще это делают женщины (58 процентов), мужчины реже (47 процентов). Для 42 процентов опрошенных повторный просмотр — способ справиться с переживаниями в периоды изменений в жизни: расставаний, новых отношений, профессионального кризиса. Также к причинам пересмотра знакомого контента отнесли ситуацию, когда ничего из нового не нравится, а посмотреть что-то все же хочется.

Короткие ролики повторно смотрит 51 процент зрителей, причем 40 процентов делают это сразу после первого просмотра. Кроме того, благодаря исследованию удалось выяснить, что зрители чаще всего досматривают комедии (57 процентов), фэнтези и фантастику (52 процента), детективы (45 процентов). Не смотря до конца чаще фильмы в жанре артхауса (39 процентов, ужасы и триллеры (31 процент), боевики (30 процентов).

Ранее платформа VK Видео изучила, как пары смотрят сериалы и как относятся к тому, что один из партнеров досматривает серии без другого. Оказалось, что 40 процентов опрошенных поступали так, а 23 процента приравняли это занятие к измене. При этом 30 процентов респондентов практически всегда смотрят сериалы вместе с партнером, однако не все оказались готовы ждать, когда их партнеру будет удобно присоединиться к просмотру.