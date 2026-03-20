05:46, 20 марта 2026Мир

Премьер Бельгии необычно ответил на обвинения в связях с Россией

Премьер Бельгии заявил, что его брат помогал диссидентам в советской Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер необычно ответил на обвинения в связях с Россией, вспомнив о связях его семьи с Украиной. Об этом он заявил на брифинге по итогам саммита Европейского союза (ЕС), передает ТАСС.

«Я настроен очень проукраински. Я выходец из семьи, которая имела тесные связи с Украиной. Мой брат контрабандой провозил деньги на Украину в советские годы, чтобы финансировать диссидентов. Я помню украинцев в моем доме, они приходили работать, чтобы заработать немного "валюты". Поэтому идея, что я не настроен проукраински, для меня оскорбительна», — сказал он.

Де Вевер подчеркнул, что его слова о необходимости нормализации отношений с Россией рассчитаны «на длительную перспективу». В ходе брифинга политик также призвал ЕС к «любым мерам», необходимым для поддержки Украины, включая военную и финансовую помощь.

Ранее бельгийский премьер заявил, что кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро может быть выделен в течение месяца. «Мы уверены, мы оптимистично настроены», — сказал он.

