В Бельгии раскрыли сроки выделения кредита Украине

Премьер Бельгии Барт де Вевер: Кредит Украине могут дать в течение месяца

Кредит Европейского союза (ЕС) для Украины в размере 90 миллиардов евро может быть выделен в течение месяца. Такие сроки озвучил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, сообщает РИА Новости.

«Мы уверены, мы оптимистично настроены в отношении того, что реализуем это в течение месяца», — сказал он.

Ранее стало известно, что несколько стран ЕС заблокировали решение объединения о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Государствами, которые пошли против большинства, стали Венгрия и Словакия. Как отмечала газета Politico, саммит ЕС стал практически полем битвы.