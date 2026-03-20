04:24, 20 марта 2026Мир

В Бельгии раскрыли сроки выделения кредита Украине

Марина Совина

Фото: Benoit Doppagne / Globallookpress.com

Кредит Европейского союза (ЕС) для Украины в размере 90 миллиардов евро может быть выделен в течение месяца. Такие сроки озвучил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, сообщает РИА Новости.

«Мы уверены, мы оптимистично настроены в отношении того, что реализуем это в течение месяца», — сказал он.

Ранее стало известно, что несколько стран ЕС заблокировали решение объединения о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Государствами, которые пошли против большинства, стали Венгрия и Словакия. Как отмечала газета Politico, саммит ЕС стал практически полем битвы.

