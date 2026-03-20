Президент Ирана пригрозил миру «огнем»

Пезешкиан: Пламя от агрессии США против Ирана сожжет многих

Атака США на Иран и убийство верховного лидера Али Хаменеи способно навсегда разрушить международное право. С таким предупреждением выступил иранский президент Масуд Пезешкиан в социальной сети Х.

«Агрессия США против Ирана и убийство лидера-мученика создают новый прецедент в международных спорах, который разрушит глобальные правовые нормы. Если международное сообщество не выступит решительно против этого кризиса, пламя этого огня сожжет многих», — написал он.

Ранее Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. «Жестокая месть ожидает террористических преступников, которые запятнали свои грязные руки кровью невинных, но стойких и твердых мучеников священной земли Ирана», — говорится в сообщении.