Президента Паралимпийского комитета России переизбрали

Президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова единогласно переизбрали на новый срок. Об этом сообщает «Матч ТВ».

68-летний Рожков был единственным кандидатом на пост президента организации. Он будет возглавлять ее в течение следующих четырех лет. Председателем исполнительного комитета ПКР стал Артем Торопчин, генеральным секретарем выбрали Артема Строкина.

Рожков с 2021 года был исполняющим обязанности президента ПКР, в 2022-м он возглавил организацию. Под его руководством российские паралимпийцы заняли третье место на Паралимпиаде-2026, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.