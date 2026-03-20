16:02, 20 марта 2026

Путин высказался о результатах референдума в Казахстане

Путин поздравил Токаева с проведением референдума в Казахстане
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и поздравил его с проведением референдума в республике. Об этом указано на сайте Кремля.

«Результаты голосования продемонстрировали доверие граждан к проводимому Президентом Казахстана курсу на динамичное социально-экономическое развитие страны», — указано в сообщении.

Отмечается, что Токаеву была направлена поздравительная телеграмма российского лидера, а президенты договорились развивать отношения между странами.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп прислал письмо Токаеву, пригласив политика в Майами, на саммит Большой двадцатки (G20) и на следующее заседание Совета мира.

