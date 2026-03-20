17:37, 20 марта 2026Силовые структуры

Раскрыта судьба поставившего ружья «Выжигатель» генерала Росгвардии

Суд приговорил генерала Росгвардии Рябых к 12 годам колонии за взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

235 гарнизонный военный суд приговорил бывшего руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майора Константина Рябых к 12 годам лишения свободы и штрафу в 34 миллиона рублей за получение взятки при заключении госконтрактов за поставку БПЛА и комплекса обнаружения и подавления БПЛА «Выжигатель». Об этом сообщает РИА Новости.

Рябых будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 34 миллиона рублей. Кроме того, суд лишил его воинского звания «генерал-майор» и государственных наград.

Ранее сообщалось, что осужденный взял 15 миллионов рублей в качестве взятки за лоббирование интересов компании по исполнению госконтракта стоимостью 1,3 миллиарда рублей между Росгвардией и компанией «Оружейная палата» по поставке ружья «Выжигатель», предназначенного для борьбы с БПЛА. Проверка выявила непригодность этого средства.

Показания на Рябых дали представители поставщика в рамках сделки со следствием.

    Последние новости

    Умер легендарный актер Чак Норрис

    ВСУ атаковали город в Подмосковье

    Президента Паралимпийского комитета России переизбрали

    Появилось видео с места крушения самолета под Москвой

    Пилот несколько раз потерял сознание перед посадкой самолета со 166 пассажирами

    Трамп разозлился на НАТО

    В российском городе отменили концерт комика Щербакова

    Раскрыта судьба поставившего ружья «Выжигатель» генерала Росгвардии

    Возвращение в Россию участницы аферы на миллиард рублей попало на видео

    Зеленский захотел доступ к мессенджеру MAX

    Все новости
