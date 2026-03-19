19:50, 19 марта 2026

Генералу Росгвардии запросили 12 лет колонии за поставки ружей «Выжигатель»

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Константин Рябых (в центре). Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В 235-й гарнизонном военном суде прошли прения сторон по уголовному делу бывшего руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майора Константина Рябых, обвиняемого в получении взятки на сумму 15 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор, представляющий государственное обвинение, заявил о доказанности вины подсудимого и просил назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он предложил оштрафовать Рябых на 35 миллионов рублей, лишить его воинского звания генерал-майора и конфисковать его имущество в доход государства.

По версии следствия, генерал взял 15 миллионов рублей в качестве взятки за лоббирование интересов компании по исполнению госконтракта стоимостью 1,3 миллиарда рублей между Росгвардией и компанией «Оружейная палата» по поставке ружья «Выжигатель», предназначенного для борьбы с БПЛА. Проверка выявила непригодность этого средства.

Показания на Рябых дали представители поставщика в рамках сделки со следствием.

Генерал не признает свою вину в получении взятки. Он назвал содержимое обвинительного заключения клеветой и напомнил, что участвовал во всех вооруженных конфликтах, «от Сирии до СВО», и добросовестно служил. Рябых пообещал отстаивать свою честь до конца, он не позволит себе врать, а другим наговаривать на себя.

Он был арестован в феврале 2025 года. После задержания его уволили с занимаемой должности.

    Последние новости

    Две страны ЕС заблокировали выделение Украине кредита на 90 миллиардов. Финансирование ВСУ находится под угрозой

    Володин отреагировал на рекомендации Минздрава о цвете одежды для медиков

    Туристы устроили пожар на пляже российского курорта и попали на видео

    Монахи знаменитого монастыря устроили драку на церемонии покаяния

    В отношении критиковавшей главкома ВСУ депутата Рады возбудили четыре уголовных дела

    Генералу Росгвардии запросили 12 лет колонии за поставки ружей «Выжигатель»

    Бывшая модель Playboy ответила на критику груди и сорвала овации

    Минфин отказался помогать «Газпрому» и нефтяным компаниям

    Россиянка отменила поездку и отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше заплаченной

    «Радиостанция Судного дня» передала четыре странных шифровки за день

    Все новости
