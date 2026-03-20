Расследование дела о жестокой пытке девушек на автомойке завершено

РИА: Расследование дела о пытках девушек на автомойке на Урале завершено

На Урале следователи завершили расследование уголовного дела о похищении и пытках девушек на автомойке в Каменске-Уральском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александра Сапегина.

Троим фигурантам вменяют похищение и истязание с особой жестокостью и пособничество истязанию. Все материалы дела направлены в суд. В отношении еще двоих уголовные дела выделены в отдельные производства.

Все произошло 3 января 2025 года, когда трое мужчин усадили в машины девушек и насильно привезли на автомойку по улице Карла Маркса. Там потерпевших раздели, облили ледяной водой и избили, снимая все пытки на телефон.