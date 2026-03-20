Россиянам назвали лучшую валюту для хранения сбережений

Инвестор Сидоров: На рублевых вкладах следует хранить 60-70 % сбережений

Попытка угадать лучшую валюту для хранения сбережений является ключевой ошибкой. Об этом заявила заместитель председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Елена Марчук. Ее процитировало «Лайф».

По ее мнению, правильнее будет распределить средства между несколькими валютами. Классическая модель предполагает сочетание российской и «твердых» валют. Первая важна, так как основные расходы у большинства номинированы именно в рублях. Кроме того, банки сохраняют более высокие процентные ставки по таким инструментам. Что касается части в иностранной валюте, то она может включать доллар как наиболее ликвидную и универсальную. Альтернативой здесь может служить юань, который все активнее используется во внешней торговле и расчетах.

При этом она призвала приобретать валюту постепенно, разбивая покупки на несколько этапов.

В свою очередь, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров призвал не держать все в рублях, но и не бежать покупать доллар, когда тот на пике. Разумнее всего положить 60-70 процентов на рублевые вклады с фиксированной ставкой, а 20-30 процентов инвестировать в юань или золото. Оставшееся можно вложить в доллары или евро, которые сегодня в российских банках практически не приносят процентов.

«Юань в этом смысле более практичен внутри российского контура», — считает Сидоров.

По мнению экономиста Михаила Беляева, в 2026 году самым выгодным вариантом инвестиций для россиян с небольшими сбережениями останутся банковские вклады. По его словам, небольшие сбережения не позволяют развернуться и уйти в другие инструменты.