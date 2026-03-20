19:06, 20 марта 2026

Россиянам раскрыли секрет весеннего равноденствия

Астроном Якушечкин: День в весеннее равноденствие длиннее ночи
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Продолжительность светового дня в день весеннего равноденствия больше, чем продолжительность ночи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на астронома Александра Якушечкина.

Весеннее равноденствие наступило в пятницу, 20 марта, в 17:46 по московскому времени, в момент, когда центр солнечного диска пересек линию небесного экватора.

Не смотря на распространенное мнение, продолжительность светового дня в этот день немного больше ночи. Во-первых, из-за явления рефракции. Специалист объяснил, что земная атмосфера действует как линза, немного преломляя ход солнечных лучей. Этот эффект приподнимает Солнце над горизонтом, поэтому верхний край виден чуть раньше, чем он пересекает линию горизонта.

Во-вторых, на продолжительность светового дня влияет размер Солнечного диска. Отсчет дня начинается с момента восхода — появления верхнего края диска Солнца над горизонтом. Закатом считается время скрытия верхнего края Солнца за горизонтом. Таким образом в самом человеческом определении момента восхода и заката есть небольшой «перекос» в сторону увеличения продолжительности светового дня.

Ранее россиянам напомнили о необходимости получать солнечный свет и витамин D весной. По словам профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача России Романа Бузунова, из-за неперехода на летнее время россияне теряют до 150 солнечных часов за весенне-летний период.

