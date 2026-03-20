14:30, 20 марта 2026Забота о себе

Россиянам рассказали об оптимальном режиме дня после равноденствия

Доктор Бузунов: Россияне теряют до 150 солнечных часов за весенне-летний период
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kroshka__nastya / Freepik

В пятницу, 20 марта, в России наступила астрономическая весна. О том, какой режим наиболее оптимален для человека после равноденствия, рассказал сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов в беседе с KP.RU.

«Солнце активизирует все процессы в нервной системе. К осени и ранней зиме, после отпусков, мы подошли бодрыми, но накопленная тогда энергия давно улетучилась. Стресс берет верх», — рассказал специалист.

По его словам, весной мы особенно остро нуждаемся в солнечном свете, который способствует выработке витамина D.

При этом, отметил врач, из-за неперехода на летнее время россияне теряют до 150 солнечных часов за весенне-летний период. В связи с чем он призвал вернуть такую практику.

