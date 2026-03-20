11:20, 20 марта 2026Силовые структуры

Россиянка пойдет под суд за перевод денег пять лет назад

В Черкесске осудят женщину за финансирование экстремистской деятельности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Черкесске осудят женщину за финансирование экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, женщина в 2021 году, придерживаясь радикальных взглядов, перевела деньги на нужды запрещенной в России организации, связанной с осуществлением экстремистской деятельности. Сотрудники ФСБ выявили ее преступление. Причастность фигурантки подтверждается показаниями свидетелей, данными о банковских операциях и другими материалами.

Она обвиняется по статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что перевод 13 тысяч рублей стоил россиянину 14 лет свободы.

