05:38, 20 марта 2026

Российская эмигрантка описала родину словами «такой технологии в Европе нет»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

Тревел-блогерша пообщалась с российской эмигранткой, которая вернулась на родину через много лет и описала ее особенность словами «такой технологии в Европе нет». Ее впечатлениями женщина поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Россиянка отметила, что в нашей стране теперь «все перешло в онлайн», поэтому многие вопросы можно решить, не выходя из дома. При этом на помощь в решении проблем в первую очередь приходят чат-боты или голосовые помощники, тогда как в европейских странах операторами до сих пор являются люди. «Время ожидания там длительное, есть ограничение по времени: службы поддержки работают только по будням и в рабочие часы. Поэтому нужно подолгу висеть на линии, чтобы дождаться ответа оператора», — объяснила блогерша.

Также посетившая родину эмигрантка удивилась большому количеству товаров и разнообразному выбору продукции. «У нас не просто нет дефицита, у нас наоборот — сверхизобилие какое-то. Выбрать стало сложнее, чем раньше, предложений больше», — передала слова подруги опытная туристка.

Еще одним отличием, на которое девушка сразу обратила внимание, является большого количества китайских машин. «В Европе их вообще почти нет. Не знаю, хорошо ли это, плохо, — я не водитель. Но она удивляется тому, что такси при этом стоит вполне доступно», — написала жительница России.

Ранее россиянка описала питание в Японии и Китае словами «что мы считаем полезным, там не едят». По словам автора публикации, обычное молоко в Китае и Японии заменяют на соевое или другое альтернативное. В России же молоко считается необходимым для здоровья продуктом.

