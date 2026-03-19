Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 19 марта 2026

Россиянка описала питание в Японии и Китае словами «что мы считаем полезным, там не едят»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Tom Wang / Shutterstock / Fotodom  

Российская тревел-блогерша Елена описала питание в Японии и Китае словами «что мы считаем полезным, там не едят». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«То, что мы с детства считаем здоровым питанием, в Китае и Японии иногда вызывает недоумение», — написала она. Так, например, в этих азиатских странах исторически практически не употреблялись молочные продукты, из-за чего у значительной части населения наблюдается непереносимость лактозы.

Обычное молоко в Китае и Японии заменяют на соевое или другое альтернативное. В России же молоко считается необходимым для здоровья продуктом, напомнила соотечественница. По ее словам, похожая судьба у творога, кефира и простокваши. Их почти нет в местных магазинах.

Гречку и овсянку в России едят регулярно — даже на завтрак. В Китае и Японии их почти не используют как крупу, поделилась путешественница. «В Японии из гречки делают лапшу соба, но кашу из гречки там не варят и тем более не едят ее на гарнир», — пишет автор блога. По ее словам, овсянка появилась в азиатских магазинах сравнительно недавно.

«Главная основа рациона — рис или лапша. Хлеб считается скорее западной едой, и он совершенно не похож по составу на наш. Ржаной хлеб не едят, чтобы не было брожения в желудке», — добавила она.

Ранее тревел-блогерша описала еду в США фразой «россияне вряд ли попробуют». Она объяснила, что порой даже не могла понять, из чего приготовлены блюда, которые американцы едят с самого детства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok