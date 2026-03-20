Российский подросток душил 12-летнюю девочку с пробитой головой в поле и поплатился

На Урале пробившему голову 12-летней подруге подростку дали почти 5 лет колонии

На Урале 15-летний подросток, пробивший камнем голову 12-летней подруге и душивший ее в поле, получил почти пять лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «E1.ru».

На заседании свою вину юноша признал частично. Он заявил, что не хотел расправляться с девочкой. В результате суд отправил его в воспитательную колонию на четыре года и 10 месяцев.

По данным канала, все произошло в селе Мостовское 15 сентября 2024 года. Тогда потерпевшая пошла провожать подругу на автобус. На обратном пути, который проходил по тропинке через поле, ее встретил фигурант. Он бросил в нее камень, повалил на землю, пытался удушить, бил, потом оттащил в лес и убежал.

Местные жители рассказали, что юноша напал на девочку из-за того, что она устраивала ему буллинг.

Ранее сообщалось, что во время нападения пострадавшая отбивалась и успела расцарапать юноше лицо. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, травму груди и внутренних органов.

