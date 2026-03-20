11:51, 20 марта 2026

Российский подросток душил 12-летнюю девочку с пробитой головой в поле и поплатился

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На Урале 15-летний подросток, пробивший камнем голову 12-летней подруге и душивший ее в поле, получил почти пять лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «E1.ru».

На заседании свою вину юноша признал частично. Он заявил, что не хотел расправляться с девочкой. В результате суд отправил его в воспитательную колонию на четыре года и 10 месяцев.

По данным канала, все произошло в селе Мостовское 15 сентября 2024 года. Тогда потерпевшая пошла провожать подругу на автобус. На обратном пути, который проходил по тропинке через поле, ее встретил фигурант. Он бросил в нее камень, повалил на землю, пытался удушить, бил, потом оттащил в лес и убежал.

Местные жители рассказали, что юноша напал на девочку из-за того, что она устраивала ему буллинг.

Ранее сообщалось, что во время нападения пострадавшая отбивалась и успела расцарапать юноше лицо. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, травму груди и внутренних органов.

    Последние новости

    «Не сдержал своего слова». На премьера Венгрии обрушились с резкой критикой после его решения по Украине. Что он сделал?

    Волочкова рассказала о поддержке от уехавшей из России Пугачевой

    В Госдуме объяснили законопроект о защите россиян за границей с помощью армии

    В Crimson Desert заметили толстых котов

    Голикова предупредила об угрозе эпидемии

    Российский турист описал День тишины на Бали словами «ели с телефонными фонариками»

    В России резко подешевели новые отечественные электромобили

    Умерла жена Олега Басилашвили

    Немецкий дипломат сбил курьера в российском городе и скрылся с места ДТП

    Женщина узнала пароль от криптокошелька мужа и похитила биткоины на 15 миллиардов рублей

    Все новости
