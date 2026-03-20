Самолет с пассажирами едва не врезался в другой лайнер во время посадки в США

Самолет Alaska Airlines едва не врезался в FedEx в аэропорту Нью-Джерси

Самолет с 171 пассажиром едва не врезался в грузовой лайнер во время посадки в аэропорту Нью-Джерси, США. Об этом сообщает People.

Известно, что инцидент произошел 17 марта в авиагавани Ньюарк Либерти. Пассажирский борт Alaska Airlines прилетел из Портленда, штат Орегон, а грузовой FedEx — из Мемфиса, штат Теннесси. Оба самолета пытались приземлиться на пересекающиеся полосы и оказались в опасной близости друг от друга.

Диспетчер дал указания пилотам Alaska Airlines уйти на второй круг. В результате случившегося начато расследование.

Ранее российский самолет с пассажирами опасно сблизился в небе над Казахстаном с другим лайнером из-за ошибки диспетчера. Уточняется, что инцидент произошел рано утром 10 января.