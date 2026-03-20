Сбер сохранит максимальную ставку по вкладам

Сбер сохранит максимальную ставку по краткосрочным депозитам на уровне 14,5 %

Сбер сохранит максимальную ставку по краткосрочным вкладам клиентов на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Для вкладов сроком на четыре месяца уровень ставки останется неизменным, и составит 14,5 процента годовых, отметили в Сбере. Это касается как новых денег, так и при выполнении вкладчиками условий по надбавкам.

При этом банк снизит ставку по рефинансированию потребительских кредитов. По данным кредитной организации, с текущих 18,9 процента размер ставки уменьшится до 17,9 процента.

В пятницу по итогам заседания совета директоров Центробанк снизил ключевую ставку с 15,5 до 15 процентов, что стало минимумом за несколько лет. В последний раз на таком уровне она находилась в декабре 2023 года. Комментируя принятое решение, в ЦБ указали, что российская экономика близится к траектории сбалансированного роста, а инфляция остается в диапазоне 4-5 процентов в пересчете на год.