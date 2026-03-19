00:21, 20 марта 2026Мир

Слух о верховном лидере Ирана опровергли

Посол Аминежад: Моджтаба Хаменеи здоров и не прячется в бункере
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) /Handout / Reuters

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и здоров, он не прячется в бункере. Об этом сообщил посол государства во Франции Мохамад Аминежад в эфире канала BFMTV.

«Мы не обязаны выставлять его напоказ, конечно, он жив и здоров», — объяснил дипломат отсутствие на публике Моджтабы Хаменеи.

Аминежад также опроверг слухи о бункере для иранского руководства. «Наши лидеры не прячутся, несмотря на заявления о наличии у них бункера», — заявил он, подчеркнув, что Хаменеи «живет как обычный человек».

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Моджтаба Хаменеи полностью здоров и держит ситуацию под контролем. По его словам, информация о состоянии Хаменеи является достоверной, а сам лидер продолжает выполнять свои обязанности

