22:01, 20 марта 2026

Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Владислав Уткин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В Западной конференции действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Также минское «Динамо» встретится с московскими одноклубниками, «Северсталь» проведет серию с «Торпедо», а ЦСКА сыграет со СКА.

На Востоке в первом раунде «Металлург» померяется силами с «Сибирью», а «Авангард» сыграет с «Нефтехимиком». Кроме того, «Ак Барс» скрестит клюшки с «Трактором», а «Автомобилист» встретится с «Салаватом Юлаевым».

Первый раунд Кубка Гагарина начнется 23 марта. Команды проведут между собой серии матчей до четырех побед.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина отреагировал на данные о предложении России США

    Украинцев опросили об отказе от Донецкой области

    Украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из Славянска

    На Украине высказались о проведении президентских выборов в 2026 году

    Появились подробности возможного теракта в Чехии

    Хайди Клум снялась в нарядах из мусорных пакетов для журнала

    Российская певица решила избавиться от квартиры в Дубае

    Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

    В Германии заявили о мощном ударе по Украине

    Назван повышающий риск смертельных заболеваний популярный продукт

    Все новости
