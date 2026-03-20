Стало известно о конфликте в руководстве Израиля

JP: Министр нацбезопасности Бен-Гвир поссорился с главой Генштаба ЦАХАЛ Замиром

Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир поссорился с главой Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром. О конфликте в руководстве Израиля сообщает The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники.

По словам свидетелей, Бен-Гвир и Замир вступили в конфликт по поводу мер реагирования на преступления националистов на Западном берегу реки Иордан во время заседания кабинета министров.

Источники издания отметили, что глава Генштаба представил «тревожную картину» роста насилия и его прямого влияния на безопасность и стабильность.

«Наблюдается значительный рост преступлений националистов. В арабов бросали камни, и один солдат ЦАХАЛ также получил ранение от брошенного в него камня», — привели слова Замира участники заседания.

Бен-Гвир ответил, что с любым, кто нападает на солдат, необходимо бороться решительно, а также подверг критике действия военных. «Мы также должны признать, что региональный командующий ведет себя как слон в посудной лавке», — добавил он.

