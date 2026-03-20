11:15, 20 марта 2026

Стало известно о конфликте в руководстве Израиля

JP: Министр нацбезопасности Бен-Гвир поссорился с главой Генштаба ЦАХАЛ Замиром
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Итамар Бен-Гвир

Итамар Бен-Гвир. Фото: Chip Somodevilla / Pool via Reuters

Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир поссорился с главой Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром. О конфликте в руководстве Израиля сообщает The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники.

По словам свидетелей, Бен-Гвир и Замир вступили в конфликт по поводу мер реагирования на преступления националистов на Западном берегу реки Иордан во время заседания кабинета министров.

Источники издания отметили, что глава Генштаба представил «тревожную картину» роста насилия и его прямого влияния на безопасность и стабильность.

«Наблюдается значительный рост преступлений националистов. В арабов бросали камни, и один солдат ЦАХАЛ также получил ранение от брошенного в него камня», — привели слова Замира участники заседания.

Бен-Гвир ответил, что с любым, кто нападает на солдат, необходимо бороться решительно, а также подверг критике действия военных. «Мы также должны признать, что региональный командующий ведет себя как слон в посудной лавке», — добавил он.

Ранее экс-глава контртеррористического центра США Джо Кент рассказал, что Израиль опасался, что Вашингтон и Тегеран смогут заключить сделку, и всеми силами пытался помешать этому.

    Последние новости

    Орбан выдвинул требование к ЕС по кредиту Украине

    В Госдуме предложили штрафовать за травлю решивших сделать аборт россиянок

    Александра Бортич снялась без макияжа в постели

    Москвичка выиграла миллионы рублей благодаря лавровому листу

    В России стартовали продажи нового кроссовера Belgee

    Политолог оценил вероятность раскола между США и Израилем

    Россиянка пойдет под суд за перевод денег пять лет назад

    Стало известно о недвижимости Агутина за рубежом

    В ЕС сделали неутешительный вывод после саммита

    Стало известно о расколе между США и Израилем из-за ударов по Ирану

    Все новости
