Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:22, 20 марта 2026

В США раскрыли связанный с Трампом страх Израиля

Джо Кент заявил о страхе Израиля из-за возможности США заключить сделку с Ираном
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CNP / Admedia / Globallookpress

Израиль опасался, что Вашингтон и Тегеран смогут заключить сделку, и всеми силами пытался помешать этому. Страх Тель-Авива в YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона раскрыл экс-глава контртеррористического центра США Джо Кент.

«Израиль боялся, что президент [США Дональд] Трамп сможет заключить сделку, которая привела бы к некой нормализации [в отношениях] с Ираном. (...) На мой взгляд, Израиль в действительности заботит вопрос смены режима. Они хотели добиться начала этой войны настолько быстро, насколько только возможно», — выразил мнение он.

Как утверждает Кент, Трамп смог бы добиться договоренности с Тегераном в случае, если бы у него «было больше пространства» и времени, однако Тель-Авив намеревался уничтожить любую возможность достижения какого-либо соглашения. «Поэтому они придумали, что отправной точкой должен стать полный отказ от обогащения урана, понимая, что это неприемлемо для Ирана», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Кент принял решение уйти в отставку из-за несогласия с решением администрации президента США начать военную операцию против Ирана. При этом чиновник отметил, что для него было честью работать под руководством американского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Плана Б не существует». Макрон оценил бунт Венгрии и Словакии по вопросу кредита для Украины и порассуждал о доверии к ЕС

    В Новосибирской области заявили о завершении изъятия скота в очагах пастереллеза

    Мерц выступил с обвинением в адрес Орбана

    Помощь пьяному пенсионеру обернулась для россиянина сроком

    В США раскрыли связанный с Трампом страх Израиля

    В России отреагировали на слова Стубба о признании территориальных уступок

    Шансы США и Израиля сменить власть в Иране оценили

    Раскрыта уступка лидеров ЕС Орбану по кредиту Украине

    Госдеп США начал искать куратора для ВСУ

    Порнозвезде предъявили обвинения в оскорблении нравственности после секса с тысячей мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok