В США раскрыли связанный с Трампом страх Израиля

Джо Кент заявил о страхе Израиля из-за возможности США заключить сделку с Ираном

Израиль опасался, что Вашингтон и Тегеран смогут заключить сделку, и всеми силами пытался помешать этому. Страх Тель-Авива в YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона раскрыл экс-глава контртеррористического центра США Джо Кент.

«Израиль боялся, что президент [США Дональд] Трамп сможет заключить сделку, которая привела бы к некой нормализации [в отношениях] с Ираном. (...) На мой взгляд, Израиль в действительности заботит вопрос смены режима. Они хотели добиться начала этой войны настолько быстро, насколько только возможно», — выразил мнение он.

Как утверждает Кент, Трамп смог бы добиться договоренности с Тегераном в случае, если бы у него «было больше пространства» и времени, однако Тель-Авив намеревался уничтожить любую возможность достижения какого-либо соглашения. «Поэтому они придумали, что отправной точкой должен стать полный отказ от обогащения урана, понимая, что это неприемлемо для Ирана», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Кент принял решение уйти в отставку из-за несогласия с решением администрации президента США начать военную операцию против Ирана. При этом чиновник отметил, что для него было честью работать под руководством американского лидера.