20:59, 20 марта 2026Мир

Стало известно о прогрессе в мирных переговорах России и Украины

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Россия и Украина достигли значительного прогресса в мирных переговорах, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц. Его цитирует ТАСС.

«Теперь по крайней мере они сидят в одной комнате и сузили круг проблем до нескольких оставшихся вопросов», — сказал дипломат на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

Уолтц отдельно отметил, что находится в тесном контакте как с европейскими, так и с украинскими коллегами. «Помимо этого, я взаимодействую с постоянным представителем России как с членом Совета Безопасности, который обладает правом вето», — добавил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило, что Москва и Киев планируют продолжить мирные переговоры при посредничестве США, несмотря на войну на Ближнем Востоке. В качестве места их проведения рассматривается Стамбул.

